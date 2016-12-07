21:30 7 декабря | ДОПИНГ

Марк Адамс: "Запланированные для проведения в России соревнования не будут перенесены"

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс во время состоявшейся в среду пресс-конференции отметил, что запланированные для проведения в России международные соревнования не будут отменены или перенесены.

"Эти турниры были запланированы заранее, и ни мы, ни федерация не заинтересованы в том, чтобы искать другое место проведения", – заявил Адамс.

Также он прокомментировал высказывания ряда спортсменов о том, что они опасаются ехать на крупные турниры в Россию. "Атлеты имеют право на свое мнение. Мне нечего к этому добавить", – сказал функционер.

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