Мария Захарова: "Нужно изучить возможное наличие допинга в вакцине для спортсменов США"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что специалисты должны изучить возможность содержания допинга в вакцине, подготовленной для американских спортсменов к Олимпиаде-2018. Об этом она заявила на брифинге.
– Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний, – цитирует ТАСС Захарову. – Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге.
Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку. Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы.
Весёлый©
Маша, "ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай: да или нет?"
17:39
kolos249
Допинговая атака на Россию идёт уже три года, а "просто Мария" проснулась только сейчас. Сразу надо было контрмеры принимать, а сейчас уже поздно - мы во всём признались, во всём покаялись и нас всюду нагнули в олимпийском движении.
17:24
pojarniy
Ты себя проверь на вменяемость, больная иди потанцуй.
16:57
rusfed 2.0
У нас ни по какому вопросу нет узких специалистов, зато полно широкопрофильных
16:01
Slim Taller
А где мироточащая Поклонская?! Только она может превзойти по глупости "официального представителя".
15:57