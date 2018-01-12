15:23 | ДОПИНГ

Мария Захарова: "Нужно изучить возможное наличие допинга в вакцине для спортсменов США"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что специалисты должны изучить возможность содержания допинга в вакцине, подготовленной для американских спортсменов к Олимпиаде-2018. Об этом она заявила на брифинге.

– Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний, – цитирует ТАСС Захарову. – Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге.

Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку. Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4870109

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Весёлый©

Маша, "ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай: да или нет?"

17:39

kolos249

Допинговая атака на Россию идёт уже три года, а "просто Мария" проснулась только сейчас. Сразу надо было контрмеры принимать, а сейчас уже поздно - мы во всём признались, во всём покаялись и нас всюду нагнули в олимпийском движении.

17:24

pojarniy

Ты себя проверь на вменяемость, больная иди потанцуй.

16:57

rusfed 2.0

У нас ни по какому вопросу нет узких специалистов, зато полно широкопрофильных

16:01

Slim Taller

А где мироточащая Поклонская?! Только она может превзойти по глупости "официального представителя".

15:57