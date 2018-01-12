Мария Захарова: "Нужно изучить возможное наличие допинга в вакцине для спортсменов США"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что специалисты должны изучить возможность содержания допинга в вакцине, подготовленной для американских спортсменов к Олимпиаде-2018. Об этом она заявила на брифинге.

– Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний, – цитирует ТАСС Захарову. – Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге.

Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку. Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы.