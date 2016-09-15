Мария Захарова: "Нельзя увязывать борьбу с хакерами с восстановлением прав спортсменов"

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос борьбы с хакерами нельзя связывать с допинговым скандалом вокруг российских спортсменов. Ранее генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли выразил уверенность, что взлом хакерами базы данных агентства является ответом на расследования независимых комиссий под руководством Дика Паунда и Ричарда Макларена.

- Подобная взаимосвязь неуместна, - цитирует ТАСС Захарову. - Каким образом вопросы информационной безопасности и борьбы с хакерством увязываются международными чиновниками с восстановлением участия спортсменов в тех или иных соревнованиях, непонятно. Нельзя увязывать борьбу с кибератаками с восстановлением прав спортсменов. Это вопросы из разных категорий.

Что касается ВАДА, то все больше с каждым днем никто не понимает принципов действия и функционирования этой организации. С каждым днем вопросов к этой структуре становится все больше: на каких принципах она работает, какими положениями она руководствуется при принятии тех или иных решений. Эта организация, коль скоро она претендует на такую роль в мировом спорте, должна выработать четкие, всем понятные критерии своей деятельности, основанные на международном праве, а не каких-то очень странных заявлениях.

Для России, как и для всего мира, хакеры и хакерство стоят вне закона, они запрещены законом РФ. Россия борется с хакерами, у нас есть соответствующий пакет документов. Мы можем влиять на этот процесс с помощью законов, что мы и делаем, а других способов влияния на хакеров для нас не существует.