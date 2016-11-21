Мария Захарова назвала диалог руководителей ВАДА грязным и циничным

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала грязным и циничным диалог президента Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли о дальнейшей судьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в структуре ВАДА. Отметим, что беседа между Риди и Ниггли состоялась в кулуарах заседания совета учредителей ВАДА, проходившего в Глазго.
"Вы читали этот диалог?
Президент Всемирного антидопингового агентства WADA Крейг Риди и генеральный директор Оливер Ниггли обсуждают дальнейшую судьбу России в работе организации:
Гендиректор WADA Ниггли: - Будет правильно сообщить, что мы работаем с Россией, но не стоит производить впечатление, как будто мы торопимся принять их обратно.
Президент WADA Риди: - Нет, ни в коем случае.
Гендиректор WADA Ниггли: - Я думаю нам стоит подождать и (…) мы хотим, чтобы они вернулись, но каких-либо условий выдвигать не будем. Просто будем поаккуратнее.
Президент WADA Риди: - Да, но я могу посильнее мотивировать Смирнова.
Гендиректор WADA Ниггли: - Да, но главное - не перебарщивать.
Президент WADA Риди: - Займём нейтральную позицию.
Гендиректор WADA Ниггли: - Мы не будем сильно переживать, если они не вернутся. Они могут вернуться, если будут всё правильно делать. Мы работаем с IAAF (Международная федерация лёкой атлетики) и IPC (Международный паралимпийский комитет) по этому вопросу.
Какая же грязь! И ведь это разговор не двух политтехнологов, вынужденных заниматься , например, предвыборными кампаниями. Это чиновники от спорта! Мирового спорта!!! Того самого спорта, который вне политики. Должен быть, но постоянно там оказывается. И всё бы ничего. Мы привыкли к цинизму. Но как быть с теми, чьи спортивные судьбы зависят от этих, на первый взгляд, приличных функционеров?
Из любой, даже самой позорной ситуации выход есть. В данном случае - замаливать грехи перед паралимпийцами. И отныне каждое слово этих господ будем соотносить с делами. Чтобы не разошлись.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10211546879137276
Долой марионеток-макларенеток
Скажу прямо: "Долой марионеток-макларенеток!"
20:12
dv2205
это пипец у нас нет шансов с этими даунами -- неужели следующий год опять вне спорта-- мы боремся или сдаемся пока этих тварей вадовских не поменяют
19:35