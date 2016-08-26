Марина Родченкова: "Время покажет, что мой брат сделал правильно"

Трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Родченкова в интервью "Газете.Ru" подчеркнула, что не собирается судить брата, уехавшего в США и ставшего информатором ВАДА. Также она отметила, что внимание со стороны СМИ после этой истории с Григорием Родченковым к ней повысилось, но при этом журналисты стараются выставить все в негативном свете.
– Ощущаете ли вы давление после того как ваш брат уехал за границу, стал информатором ВАДА?
– Ну, а как на мне сказывается? Я по телевизору смотрю, слушаю, узнаю о себе очень много интересного. И не более того. Журналисты почему-то меня караулят, хотят что-то узнать, приходят домой. Им же просто надо снять меня и показать. В свою канву ввести, что вот уголовное дело, его сестра, и все, и потом они свое там добавляют, всякие там коллажи делают. Я уже посмотрела и, честно говоря, очень рада за нашу журналистику. Хотя я столько лет проучилась сама на журфаке МГУ. Нас этому не учили. Человек говорит одно, а показывают совершенно другое, в замедленном действии. То есть красота. Стоит только порадоваться.
– А вы-то сами как относитесь ко всей этой истории с вашим братом? Как думаете, почему он уехал?
– Знаете, я никак не отношусь к этому. Если он что-то делает, значит, он делает... Он со мной не советуется, и я, тем более, не даю ему никаких советов. Вот и все. Человек так поступил, значит, у него были на это свои какие-то взгляды. Я не собираюсь ни осуждать, ни судить, ни что-то высказывать по этому поводу. Время покажет. Знаете, вот такая передача есть: "Время покажет". Вот время покажет, что он правильно сделал, что неправильно сделал. И что вообще происходило и что происходит в нашем спорте.
mobile_actor
пошливы, кто вам сказал такую чушь?
21:45
mobile_actor
Вы еще расскажите, что «везде в мире» мошенничают, записывая лучших спортсменов в вузы перед Универсиадами. А о том, что «его купили» расскажите родственникам скоропостижно умерших коллег Родченкова по руководству РУСАДА.
21:38
пошливы
А всё будет как и всегда. Продажные твари начинают лет через 5-10 вспоминать, что у них есть Родина. Тосковать, каяться о том, что были не правы и пытаться вернуться назад. А кончат как Березовский с шарфиком на шее и морковкой в ...опе в ванной...
21:34
1949
Да просто купили его с потрохами, вот это правда. И дело не в допинге. Нужно Россию выставить в негативном ракурсе, а спорт самое подходящее для этого. Допинг принимают все в мире, и Россия стоит не на первом месте по его применению, а разоблачают только её. Нашли подходящих людей( обиженных) и развернули информационную войну. Как говорится он был готов и рад продаваться. Так же и Степанова с мужем. Только ведь если они хотели заработать,своим предательством, так что б хватило до конца своей жизни, то это вряд ли. Предателей ни где не любят, да же там в чью пользу предавали. Так что лафа для них кончится как только отпадёт надобность в них.
21:22
Птицuk
Представляю что бы с ней сделали на Украине...
21:18
mobile_actor
Когда же в СЭ займутся настоящей журналистикой: расследованием российской госдопингсистемы?
20:48
palach69
Самое смешное,что в этом интервью она как раз и говорит о таких вот "журналистах"..."Человек говорит одно, а показывают совершенно другое". И тут же СЭ поступает точно так же!Или Вы думаете,что если ее брат предатель(по крайней мере большинству он представляется таким),то можно по-любому трактовать ее вью???..Ну дык напишите от себя еще что-нибудь,типа на педофил,чего уж там,жареное,так жареное!!!
20:35
)V(ax
Ай, какой заголовочек красивенький, из контекста вырванный. СЭкс не просто желтенький, он уже провокационным становится. Фу вам.
20:20