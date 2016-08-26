Марина Родченкова: "Время покажет, что мой брат сделал правильно"

Трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Родченкова в интервью "Газете.Ru" подчеркнула, что не собирается судить брата, уехавшего в США и ставшего информатором ВАДА. Также она отметила, что внимание со стороны СМИ после этой истории с Григорием Родченковым к ней повысилось, но при этом журналисты стараются выставить все в негативном свете.

– Ощущаете ли вы давление после того как ваш брат уехал за границу, стал информатором ВАДА?

– Ну, а как на мне сказывается? Я по телевизору смотрю, слушаю, узнаю о себе очень много интересного. И не более того. Журналисты почему-то меня караулят, хотят что-то узнать, приходят домой. Им же просто надо снять меня и показать. В свою канву ввести, что вот уголовное дело, его сестра, и все, и потом они свое там добавляют, всякие там коллажи делают. Я уже посмотрела и, честно говоря, очень рада за нашу журналистику. Хотя я столько лет проучилась сама на журфаке МГУ. Нас этому не учили. Человек говорит одно, а показывают совершенно другое, в замедленном действии. То есть красота. Стоит только порадоваться.

– А вы-то сами как относитесь ко всей этой истории с вашим братом? Как думаете, почему он уехал?

– Знаете, я никак не отношусь к этому. Если он что-то делает, значит, он делает... Он со мной не советуется, и я, тем более, не даю ему никаких советов. Вот и все. Человек так поступил, значит, у него были на это свои какие-то взгляды. Я не собираюсь ни осуждать, ни судить, ни что-то высказывать по этому поводу. Время покажет. Знаете, вот такая передача есть: "Время покажет". Вот время покажет, что он правильно сделал, что неправильно сделал. И что вообще происходило и что происходит в нашем спорте.