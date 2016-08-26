20:42 | ДОПИНГ

Марина Родченкова: "Сестра за брата не в ответе!"

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Трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Родченкова подчеркнула, что не собирается отождествлять свою жизнь с действиями ее брата. Григорий Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, переехал в США и стал информатором ВАДА.

 
9 августа 2013 года. Москва. Министр спорта РФ Виталий МУТКО, его заместитель Юрий НАГОРНЫХ, заместитель премьер-министра РФ Дмитрий КОЗАК и директор московской антидопинговой лаборатории Григорий РОДЧЕНКОВ (слева направо) во время посещения антидопингового центра.Почему Родченкова уже не остановить

– Нигде так и не была обозначена ваша позиция.

– А вы знаете, спортивный комментатор Лана Чен сказала про это: оставьте Марину в покое, занимайтесь Гришиными делами. Зачем меня связывать с ним? У меня своя семья, у меня своя работа. А тут постоянно идет эта канва. И что, я должна сейчас выступить с телевизора, сказать: уважаемые журналисты, оставьте меня в покое? Они скажут: "Да как же так, Марина Михайловна, как мы можем вас оставить, да вы же самый свежий человек, с которого мы можем сейчас какую-то информацию получить!" Я живу своей жизнью… и не хочу ее отождествлять с работой и действиями Григория Михайловича.

– Но вы же одна семья?..

– Какая мы "одна семья", опять-таки, не понимаю. Мы живем раздельно, совершенно разные семьи у нас. Разные прописки, разные образы жизни, все! При чем здесь это. У него есть жена своя, свои дети. При чем здесь сестра? Сестра за брата не в ответе. Что он сделал – это его решение. Если в семье виноват один, почему надо переключаться на других членов этой семьи? Все. Персональная ответственность.

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/social/2016/08/26/10161167.shtml

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vin benzin

так же как и чистые не в ответе за тех кто попался,судя по вашей логике

21:44

BeeBop

Публично отрекись от брата и никто пристовать не будет...

21:38

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