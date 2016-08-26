Марина Родченкова: "По телефонам Григория Родченкова никто не отвечает"

Трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Родченкова в интервью "Газете.Ru" подчеркнула, что с ее братом Григорием Родченковым сейчас невозможно связаться. Родченков переехал в США и стал информатором ВАДА. На основе его показаний построен доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– Как вы считаете, он поступил правильно?

– Я ничего не считаю, и даже ничего не хочу считать. Никаких мнений, не хочу ничего говорить. Я уже говорила, что любое мое высказывание все время оборачивается против меня.

– Мы же не "желтое" издание и перевирать слова не будем...

– Это я уже слышала: "Мы совсем другие, у нас совсем другой взгляд на эту историю". А потом показывают меня по телевизору, что я лично звоню Грише в Америку и говорю ему там же с экрана, что он не берет трубку, занято. Как такое вообще можно придумать?

– То есть дозвониться до Григория на самом деле невозможно?

– А он ничего теперь не комментирует… Никто не отвечает по телефонам Григория Михайловича. Он не поддерживает связь. Вот вам мой ответ. Мне на самом деле неинтересно, у меня совершенно другая жизнь. Я вообще не хочу на эту тему разговаривать.