Марина Родченкова: "Перебежчик и предатель" – это общепринятая позиция. Она всем нравится. У меня о брате позиции нет"

Трехкратная чемпионка мира по бегу Марина Родченкова в интервью "Газете.Ru" подчеркнула, что у нее нет позиции относительно действий ее брата. Григорий Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, переехал в США и стал информатором ВАДА.

– Но все-таки хотелось бы понять ваше мнение обо всей истории!

– А зачем? Кому это надо? У нас есть господин Виталий Мутко, у нас есть чиновники, у нас есть Следственный комитет, который вам выскажет свою позицию по этому случаю. Вот и все.

– Их позиция ясна. Там Григорий "перебежчик"…

– А моя позиция – у меня нет никакой позиции, понимаете. "Перебежчик и предатель" – это общая позиция, общепринятая. И эта позиция всем очень нравится. У меня никакой позиции нет. Я занята своими детьми, внуками и прочее. Вот и все, вот вам моя жизненная позиция. А теперь, после вашего звонка, я даже не знаю, будут соревнования или нет. Потому что может прийти какая-нибудь съемочная группа, которая будет снимать не забег, где участвуют дети и спортсмены-любители, а будут опять копаться во всех этих вещах. Очень некрасиво.