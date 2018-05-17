Маргарита Пахноцкая: "РУСАДА после исполкома ВАДА приблизилось еще на шаг к своему восстановлению"

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подчеркнула: решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) перенести на сентябрь рассмотрение вопроса о восстановлении РУСАДА в своем прежнем статусе было ожидаемым.

Препятствием восстановлению являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

- Мы предполагали, что ВАДА не примет никакого решения по РУСАДА в этот раз, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Официальное письмо от РФ с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена, пришло в Монреаль буквально накануне. У людей не было времени его тщательно изучить, а скоропалительные решения комитет по соответствию, который возглавляет такой уважаемый во всем мире человек, как Джонатан Тэйлор, принимать не будет. Что ж, теперь нам придется подождать еще четыре месяца.

На мой взгляд, сам факт того, что Россия сформулировала официальную позицию на критерий, связанный с признанием доклада Макларена, означает, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Допускаю, что позиции России и ВАДА в этом вопросе даже сейчас достаточно разнятся, но за оставшееся до следующего исполкома время консенсус может быть достигнут. А если утрясутся все вопросы по первому критерию, то так же конструктивно может быть решен вопрос и по опечатанным пробам московской лаборатории. РУСАДА ждет сентябрьского исполкома ВАДА с оптимизмом.