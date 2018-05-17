Маргарита Пахноцкая: "РУСАДА после исполкома ВАДА приблизилось еще на шаг к своему восстановлению"

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подчеркнула: решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) перенести на сентябрь рассмотрение вопроса о восстановлении РУСАДА в своем прежнем статусе было ожидаемым.
Препятствием восстановлению являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.
- Мы предполагали, что ВАДА не примет никакого решения по РУСАДА в этот раз, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Официальное письмо от РФ с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена, пришло в Монреаль буквально накануне. У людей не было времени его тщательно изучить, а скоропалительные решения комитет по соответствию, который возглавляет такой уважаемый во всем мире человек, как Джонатан Тэйлор, принимать не будет. Что ж, теперь нам придется подождать еще четыре месяца.
На мой взгляд, сам факт того, что Россия сформулировала официальную позицию на критерий, связанный с признанием доклада Макларена, означает, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Допускаю, что позиции России и ВАДА в этом вопросе даже сейчас достаточно разнятся, но за оставшееся до следующего исполкома время консенсус может быть достигнут. А если утрясутся все вопросы по первому критерию, то так же конструктивно может быть решен вопрос и по опечатанным пробам московской лаборатории. РУСАДА ждет сентябрьского исполкома ВАДА с оптимизмом.
Slim Taller
Одна говорящая голова призывает "пересмотреть своё отношение к ВАДА", вторая делает какие-то невидимые шаги.А нужно выполнить всего два условия - признать доклад Макларена и отдать пробы.Так как их пока не собираются выполнять,то и разговаривать не о чем.
18:03
sukhoy63
Приблизилась еще на шаг? А сколько таких шагов надо сделать? Мульен. Да не восстановят вас в обозримом будущем. Кстати это вам на руку. Подождем 4 месяца, а потом еще 4. Куда торопиться, правда? Баблосы капают. Можно для виду поймать пучок чайников, покашмарить внезапными набегами спортсменов, постращать детей. Западные дяди вас похвалят.
17:56