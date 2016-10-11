11:27 | ДОПИНГ

Маргарита Мамун: "Если медицинские показания не в порядке, сначала нужно вылечиться"

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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Маргарита Мамун уверена, что каждый спортсмен может предоставить справку, которая оправдает употребление запрещенных препаратов. По ее словам, если медицинские показания не в порядке, необходимо проходить лечение, а уж потом принимать участие в соревнованиях.

- По медицинским показаниям все могут взять справочку, - приводит "Спорт FM" слова Мамун. - Если у тебя медицинские показатели, значит, сначала надо вылечиться, а потом участвовать в соревнованиях.

Ранее группа хакеров выложила в сеть информацию о том, что множество спортсменов легально, с разрешения ВАДА, употребляют допинг.

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Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/mamun-meditsinskie-pokazateli-snachala-lechites-potom-vystupayte.html

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