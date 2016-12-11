Макларен заверил "СЭ": он знает, как вскрывать пробирки с допинг-пробами

В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– На пресс-конференции в Лондоне вы не стали показывать метод, которыми, по вашему мнению, россияне вскрывали банки для сбора проб фирмы "Берлингер". В докладе написано, что ни один свидетель не видел этого процесса от и до. У вас есть точные сведения, как именно вскрывались пробирки – или только догадки?

- Нет, я знаю, как вскрывались банки. Наш эксперт полностью продемонстрировал способ, как это могло происходить. Он использовал инструмент, при помощи которого крышка была снята без видимых повреждений. Затем мы исследовали пробирку под микроскопом и нашли царапины внутри крышки и с внутренней стороны стекла, которые выглядели точно так же, как те, которые мы обнаружили на некоторых пробах.

– Тогда возникает вопрос: если банки "Берлингер", на самом деле, можно вскрыть, не ставит ли это под удар всю мировую систему борьбы с допингом? Ведь теперь любой спортсмен, далеко не только российский, может заявить, что его пробы вскрывали и производили манипуляции с ними без его ведома.

– Мне так не кажется. Вы правы в том, что теоретически любой спортсмен может сказать, что сданную им пробу впоследствии вскрыли. Но есть метод, который позволяет под микроскопом исследовать каждую конкретную банку на предмет повреждений. Если следов вроде царапин нет, тогда слова спортсмена будут бездоказательны. Более того, все пробы, сданные после середины июля 2016 года, когда вышла первая часть моего доклада, уже были помещены в пробирки другого дизайна. Повторить на них метод вскрытия, о котором я говорил выше, уже невозможно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью Ричарда Макларена