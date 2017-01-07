16:43 | ДОПИНГ

Макларен: "За мной велась слежка во время работы над докладом о допинге в России"

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен сообщил, что за ним велась слежка во время его расследования по поводу допинга в России. 71-летний профессор добавил, что при расследовании его команда использовала самые передовые технологии. 

 
9 декабря. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН.Ричард Макларен: "Я не называю допинговую систему в России государственной"

– Все было похоже на историю из шпионского фильма. Слежка велась как за персоналом, так и за моими студентами, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – С самого начала работы нашей команды были приняты меры предосторожности, чтобы разговоры не были перехвачены. Коммуникации были защищены передовым программным обеспечением и "специальным оборудованием". Было множество разговоров "лицом к лицу".

Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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vitvk

Рота КГБэшников ходила по пятам во главе с Блохиным,ночевали в подъезде и на балконе,пытались продолбить дыру,как в Сочи,обоссали все вокруг чистой мочей и не оставили следов ....Дедушка,завязывай коктейли с Родченковым пить - он тебе вместо виски Боярышник подливает...

18:14

inspire

конечно следили ... эт заказчик контролировал, что б ты от старого маразма, лишнего не нараследовал ...

18:01

Ралпачан Фляйшманъ

передовые технологии - это твиттор и пейсбук почитывает? НИ ОДНОГО научного аргумента, но, что характерно, ссылается на какие то "железные доказательства", предъявлять которые то ли не может, то ли не хочет. типичный солиситер и барристер англосаксов - бла бла бла, с целью всё свести к прецеденту. потому и предлагают уже в открытую России - признаться во всем мыслимом и немыслимом, платить и каяться. а так то вялому дику пора заканчивать с антидепрессантами, а то и до инсульта недалеко с такой параноей, ИМХО)))

17:55

ДОЗВОН ГУБЕР

МАК, я тоже "в курсе" о слежке за ТОБОЙ со стороны "твикс==сладкой парочки" ЖУК / ТКО !!!! ДАВАЙ ПОБОЛЬШЕ РАЗОБЛАЧЕНИЙ !!!!

17:52

Семь ветров

Поди Гришка Родченков и следил, единомышленники должны приглядывать друг за другом, совместные фантазии легче описать в сборнике сказок.))

17:51

fedd

Паранойя? Хм, многое становится понятным...

17:49

vassel

А когда Бог откажет ему наконец-то пребыванием в этом мире, напишут, что это его Путин пришил, отправив вирус через телефон

17:43

Александр Макаров

Я так полагаю, что если велась "слежка", то надо сказать, кто следил. Кроме того, если ты служишь Закону, то надо запросить надзорные органы, на каком основании эта "слежка" велась!

17:36

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

wektr, поржал)). не орите так на деду. уже 71. не долго осталось...

17:34

marksan

Ипанутый! Так следили или охраняли?

17:26

diolym

Меня царицей соблазняли...

17:24

Гаттузо зол!

ырланскому пятуху с мочеприемником слова не давали! Вали в паб опивки сливать из чужих кружек.

17:20

Весёлый©

Комменты русских внизу такие русские.

17:06

63регион

Маразматик старый...

17:02

Гаттузо зол!

грязный педофил! Факт.

17:00

wektr

бля орден ему дать сутулого и медаль красной пизды за мужество и героизм проявленные при общении яйцом к яйцу

16:56

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