Макларен: "За мной велась слежка во время работы над докладом о допинге в России"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен сообщил, что за ним велась слежка во время его расследования по поводу допинга в России. 71-летний профессор добавил, что при расследовании его команда использовала самые передовые технологии.
– Все было похоже на историю из шпионского фильма. Слежка велась как за персоналом, так и за моими студентами, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – С самого начала работы нашей команды были приняты меры предосторожности, чтобы разговоры не были перехвачены. Коммуникации были защищены передовым программным обеспечением и "специальным оборудованием". Было множество разговоров "лицом к лицу".
Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.
vitvk
Рота КГБэшников ходила по пятам во главе с Блохиным,ночевали в подъезде и на балконе,пытались продолбить дыру,как в Сочи,обоссали все вокруг чистой мочей и не оставили следов ....Дедушка,завязывай коктейли с Родченковым пить - он тебе вместо виски Боярышник подливает...
18:14
inspire
конечно следили ... эт заказчик контролировал, что б ты от старого маразма, лишнего не нараследовал ...
18:01
Ралпачан Фляйшманъ
передовые технологии - это твиттор и пейсбук почитывает? НИ ОДНОГО научного аргумента, но, что характерно, ссылается на какие то "железные доказательства", предъявлять которые то ли не может, то ли не хочет. типичный солиситер и барристер англосаксов - бла бла бла, с целью всё свести к прецеденту. потому и предлагают уже в открытую России - признаться во всем мыслимом и немыслимом, платить и каяться. а так то вялому дику пора заканчивать с антидепрессантами, а то и до инсульта недалеко с такой параноей, ИМХО)))
17:55
ДОЗВОН ГУБЕР
МАК, я тоже "в курсе" о слежке за ТОБОЙ со стороны "твикс==сладкой парочки" ЖУК / ТКО !!!! ДАВАЙ ПОБОЛЬШЕ РАЗОБЛАЧЕНИЙ !!!!
17:52
Семь ветров
Поди Гришка Родченков и следил, единомышленники должны приглядывать друг за другом, совместные фантазии легче описать в сборнике сказок.))
17:51
fedd
Паранойя? Хм, многое становится понятным...
17:49
vassel
А когда Бог откажет ему наконец-то пребыванием в этом мире, напишут, что это его Путин пришил, отправив вирус через телефон
17:43
Александр Макаров
Я так полагаю, что если велась "слежка", то надо сказать, кто следил. Кроме того, если ты служишь Закону, то надо запросить надзорные органы, на каком основании эта "слежка" велась!
17:36
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
wektr, поржал)). не орите так на деду. уже 71. не долго осталось...
17:34
marksan
Ипанутый! Так следили или охраняли?
17:26
diolym
Меня царицей соблазняли...
17:24
Гаттузо зол!
ырланскому пятуху с мочеприемником слова не давали! Вали в паб опивки сливать из чужих кружек.
17:20
Весёлый©
Комменты русских внизу такие русские.
17:06
63регион
Маразматик старый...
17:02
Гаттузо зол!
грязный педофил! Факт.
17:00
wektr
бля орден ему дать сутулого и медаль красной пизды за мужество и героизм проявленные при общении яйцом к яйцу
16:56