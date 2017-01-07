Макларен: "За мной велась слежка во время работы над докладом о допинге в России"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен сообщил, что за ним велась слежка во время его расследования по поводу допинга в России. 71-летний профессор добавил, что при расследовании его команда использовала самые передовые технологии.

– Все было похоже на историю из шпионского фильма. Слежка велась как за персоналом, так и за моими студентами, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – С самого начала работы нашей команды были приняты меры предосторожности, чтобы разговоры не были перехвачены. Коммуникации были защищены передовым программным обеспечением и "специальным оборудованием". Было множество разговоров "лицом к лицу".

Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.