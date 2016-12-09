14:39 | ДОПИНГ

Макларен обвинил Мутко в допинговых махинациях

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен в ходе пресс-конференции, представляя вторую часть своего доклада, прямо обвинил экс-министра спорта и вице-премьера Виталия Мутко в участии в махинациях с допингом. Он подчеркнул, что в систему входили тренеры и другие чиновники.

– Эта система включала в себя тренеров национальных команд, которые продавали и поставляли допинг спортсменам, – сказал Макларен. – Допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках или подменяли пробы, и чиновников Министерства спорта. Заместитель министра лично возглавлял эту систему. Задачей Минспорта было сделать все, чтобы не привлекать внимания.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Критик

Ноу криминалити!

14:52

DV1981

А вот Мутко надо снять,с этим я на 200 процентов согласен)

14:46

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