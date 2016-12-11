22:10 11 декабря | ДОПИНГ

Макларен не знает, как фамилии Легкова и Мусэрского были открыты в переписке Родченкова

0
0
0
1

В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Тайная явь Родченкова

– Вы обещали передать в международные федерации имена спортсменов, которые, по вашим данным, замешаны в манипуляциях с допингов. Это уже сделано? И если да, как быстро могут последовать санкции?

– Найденная нами информация касается девяти международных федераций. Я уже передал все сведения в ВАДА, и дальнейшая работа с ними является зоной ответственности агентства. Напрямую с федерациями я общаться не собираюсь. Все свои вопросы, если они будут, федерации адресуют в ВАДА, и в случае необходимости, ВАДА может запросить помощи в выяснении обстоятельств каждого конкретного дела у меня и моей команды.

– Почему, несмотря на обещание затереть имена спортсменов, в документах Родченкова обнаружились фамилии лыжника Легкова и волейболиста Мусэрского? Это просто ошибка?

– Нет, это не ошибка. Мы оставили открытыми некоторые имена, которые так или иначе уже появлялись в публичном поле.

– Но Легков и Мусэрский никогда ранее не получали официальных обвинений в допинге.

– Где вы нашли их имена – в самом докладе или на сайте?

– На сайте, в переписке Родченкова.

– Пока я не могу ответить на ваш вопрос.

Полная версия интервью Ричарда Макларена

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/doping/reviews/richard-maklaren-ya-ne-nazyvayu-dopingovuyu-sistemu-v-rossii-gosudarstvennoy-1076181/

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

нашли, что спросить, хаха! ещё бы спросили, где Алеппо)

23:51 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ