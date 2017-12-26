Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018

Биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске к участию в Олимпийских играх-2018, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Отметим, что Логинов и Старых ранее уже отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.