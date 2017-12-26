17:53 | ДОПИНГ

Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018

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Биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске к участию в Олимпийских играх-2018, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря исполком МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Отметим, что Логинов и Старых ранее уже отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4844838

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КОММЕНТАРИИ (2)
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greyk

КАС может снять пожизненное отстранение, но в Корею все равно поедут только те, на кого перст указал.

18:47

greyk

Почему то никто не может понять,что МОК дисквалифицировал ОКР и теперь пригласит тех россиян кого захочет.Критерии тут не при делах. По сути это те же уайлд кард.В КАСе подтвердят.

18:46