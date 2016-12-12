03:01 | ДОПИНГ

Леонид Тягачев: "Во второй части доклада Макларена ничего нового"

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Почетный президент ОКР Леонид Тягачев подчеркнул, что во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена нет ничего нового по сравнению с первой частью доклада. По словам Тягачева, на этом ВАДА и Малкарен не успокоятся.

– По сравнению с первой частью нового тут только то, что были опубликованы очередные письма Родченкова, – приводят "Известия" слова Тягачева. – Но очевидно, что на этом ВАДА и Макларен не успокоятся. Поэтому у нас будут проблемы с участием в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
 

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