Леонид Тягачев: "Российская сторона готова к перепроверкам допинг-проб с различных Олимпиад"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев подчеркнул, что российские спортивные федерации готовы к перепроверкам допинг-проб с Олимпийских игр. Ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. При этом будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на домашней Олимпиаде, а также на Играх в Лондоне и Ванкувере.

- Было сообщение, что все Олимпийские игры будут перепроверяться. Это длится уже давно, и новостей в этом плане никаких нет, - приводит "Р-Спорт" слова Тягачева. - Мы ждем, все федерации готовы. Мы провели заседание со всеми президентами зимних видов спорта, провели исполком ОКР. Действительно, мы сейчас в ожидании.

Было принято решение МОК переносить проведение турниров из России, это все известно, но непонятно для всего мира, зачем это делается и как это будет выглядеть в дальнейшем.

Все действия Макларена направлены на проверку. И главное - президент РФ сказал, чтобы ВАДА вела свою работу прозрачно и ясно для всей общественности. Будем ждать решений. Спорт сейчас попал под некое политическое воздействие Америки, Англии и Германии. Все от этого страдают. Поэтому мы ждем тех действий, которые Макларен назвал проверкой. Мы знаем, что мы в порядке и готовы ко всем правильным действиям.

Напомним, в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе на Олимпийских играх.