Леонид Тягачев: "Макларен действует только по документам Родченкова"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев считает, что у России еще будут проблемы с участием в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Пока Макларен не убедится, что Игры в Сочи не имеют замен проб и других проблем, он действует только по документам Родченкова. В этой ситуации никто не отступится. И этими пробами занимался Родченков, в этом и проблема, – приводит "Р-Спорт" слова Тягачева. – В докладе Макларена нет ничего нового, мы предугадывали. Поэтому будут еще проблемы с нашим участием в Олимпиаде в Пхенчхане. Проблемы будут создаваться. И главной Макларен называет проблему, что государство вмешивается. То есть глупостью он занимается, а вот по пробам мы не знаем.

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