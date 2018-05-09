Лэнс Армстронг: "Меня и Россию сделали символами борьбы с допингом"

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг считает, что ситуация с допингом в российском спорте используется международными организациями, чтобы изобразить борьбу с запрещенными препаратами. По словам спортсмена, Россия и он стали жертвами "показательной порки". Армстронг семь лет подряд выигрывал "Тур де Франс", но впоследствии был уличен в употреблении допинга, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех наград.

- Я знаю, что от меня это прозвучит ужасно, но иногда я думаю, что нам нужно прекратить так сильно стараться в борьбе с допингом, - цитирует velonews.com Армстронга. - Во-первых, это не работает. Во-вторых, мы не получаем выгоды от таких смелых инициатив, по сравнению с другими видами спорта. В-третьих, это требует больших денег за небольшие результаты. В среднем только 1 процент проб положительный, когда общеизвестно, что жульничают 20, а может и 30 процентов. А затем USADA выпускает пресс-релиз о том, что был пойман 60-летнй велогонщик-любитель из Пенсильвании за использование тестостерона.

Моя история во многом похожа на ту, что происходит сейчас с Россией. Это был громкий скандал, который любят СМИ и политики. Это ситуация, когда органы по контролю могут продемонстрировать свою силу и показать, что они что-то делают. Думаю, именно так меня и использовали. Показать, что USADA что-то делает.

Идет атака на символ, который публично расчленяют. Политики и пресса чувствуют себя хорошо, потому что им кажется, что они что-то делают с проблемой. Затем все уходят, все довольны собой. Но проблема никуда не делась. Посмотрите, как МОК относился к России и ее допинговой проблеме последние месяцы. Они устроили из этого шоу, и ничего не изменилось.

Такое часто случается во всех сферах. Символы подвергаются атаке, чтобы регулирующие органы выглядели хорошо. Но проблема остается.