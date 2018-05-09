Лэнс Армстронг: "Меня и Россию сделали символами борьбы с допингом"

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг считает, что ситуация с допингом в российском спорте используется международными организациями, чтобы изобразить борьбу с запрещенными препаратами. По словам спортсмена, Россия и он стали жертвами "показательной порки". Армстронг семь лет подряд выигрывал "Тур де Франс", но впоследствии был уличен в употреблении допинга, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех наград.
- Я знаю, что от меня это прозвучит ужасно, но иногда я думаю, что нам нужно прекратить так сильно стараться в борьбе с допингом, - цитирует velonews.com Армстронга. - Во-первых, это не работает. Во-вторых, мы не получаем выгоды от таких смелых инициатив, по сравнению с другими видами спорта. В-третьих, это требует больших денег за небольшие результаты. В среднем только 1 процент проб положительный, когда общеизвестно, что жульничают 20, а может и 30 процентов. А затем USADA выпускает пресс-релиз о том, что был пойман 60-летнй велогонщик-любитель из Пенсильвании за использование тестостерона.
Моя история во многом похожа на ту, что происходит сейчас с Россией. Это был громкий скандал, который любят СМИ и политики. Это ситуация, когда органы по контролю могут продемонстрировать свою силу и показать, что они что-то делают. Думаю, именно так меня и использовали. Показать, что USADA что-то делает.
Идет атака на символ, который публично расчленяют. Политики и пресса чувствуют себя хорошо, потому что им кажется, что они что-то делают с проблемой. Затем все уходят, все довольны собой. Но проблема никуда не делась. Посмотрите, как МОК относился к России и ее допинговой проблеме последние месяцы. Они устроили из этого шоу, и ничего не изменилось.
Такое часто случается во всех сферах. Символы подвергаются атаке, чтобы регулирующие органы выглядели хорошо. Но проблема остается.
izorkin
Поддерживаю Лэнса. Для меня он остался великим чемпионом несмотря ни на что. А допинговые офицеры пусть продолжают делать свою грязную работу.
23:39