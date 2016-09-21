20:46 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Закрытие ВАДА не планируется"

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Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что организация не будет закрыта. По его словам, новой структуры по борьбе с допингом вместо ВАДА также не планируется. Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома ВАДА. Ранее появилась информация, что структура агентства может претерпеть серьезные изменения.

- Закрытие ВАДА? Нет. Никто мне такого не говорил, - цитирует" Р-Спорт" Риди. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160921/1090883938.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как так? а я уже с работы уволился - планировал устроиться в новую структуру карательную...(

20:57

Xen1um

Жаль

20:53

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