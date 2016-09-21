Крейг Риди: "Закрытие ВАДА не планируется"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что организация не будет закрыта. По его словам, новой структуры по борьбе с допингом вместо ВАДА также не планируется. Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома ВАДА. Ранее появилась информация, что структура агентства может претерпеть серьезные изменения.
- Закрытие ВАДА? Нет. Никто мне такого не говорил, - цитирует" Р-Спорт" Риди.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как так? а я уже с работы уволился - планировал устроиться в новую структуру карательную...(
20:57
Xen1um
Жаль
20:53