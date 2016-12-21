Крейг Риди: " Вопрос антидопинговых нарушений в России оказался намного шире"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди рассказал английским парламентариям о борьбе с применением запрещенных препаратов в России. По окончании заседания британский чиновник отметил, что страна демонстрирует прогресс в области антидопинга.

– Выводы комиссии Ричарда и все доказательства были направлены международным федерациям по зимним видам спорта, которые должны рассмотреть все документы и принять соответствующие решения, – цитирует RT Риди. – Как стало понятно из доклада Макларена, проблема касалась не только Олимпиады в Сочи. Вопрос антидопинговых нарушений в России оказался намного шире и касается и других видов спорта.

Теперь дело исключительно за российскими спортивными ведомствами и судебными инстанциями. Как я уже заявлял британскому правительственному комитету, крайне важно, чтобы Россия начала выполнять установленные требования как можно раньше. И выполнять данные требования она должна так, чтобы весь мир поверил, что она соблюдает все требования. И она должна поступать так и впредь.

Да, нам оказывают содействие. Два наших международных эксперта несколько месяцев работали в России. Но прогресс не бывает мгновенным, здесь мы продвигаемся шаг за шагом. Да, прогресс есть, но его должна демонстрировать Россия. Мы сказали российским чиновникам, что нужно делать, теперь их черед. И я хочу, чтобы они работали как можно быстрее.

Дело в том, что нельзя просто заявиться в страну и сказать: мы будем проводить расследование. Нужно предоставить доказательства, всё должно быть оформлено должным образом, и заниматься этим должны профессионалы. Сейчас мы пытаемся охватить последствия того, что обнаружилось в России, сначала в лёгкой атлетике, а затем и в российском спорте в целом. Мы постепенно продвигаемся вперёд. Что же касается будущего, мы расширяем возможности WADA в плане подобных расследований и работаем над сбором информации – необходимых сведений и доказательств, чтобы впредь иметь возможность расследовать их.