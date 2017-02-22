11:07 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "ВАДА решительно настроено на восстановление РУСАДА"

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Глава ВАДА Крейг Риди сообщил, что организация настроена на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и поддерживает усилия России в этом направлении. Напомним, что 9 ноября 2015 года комиссия ВАДА опубликовала отчет, в котором обвинила РУСАДА в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. ВАДА лишило РУСАДА лицензии. После были опубликованы две части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, в которых утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами.

– ВАДА решительно настроено на поддержку РУСАДА и предпринимает усилия по его возвращению в рамки международного антидопингового кодекса, – цитирует ТАСС Риди. – Но важнее всего – признание выводов доклада Ричарда Макларена в России, ВАДА работает в этом направлении с соответствующими органами власти в стране. Два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство (UKAD) следят за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надежная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества. РУСАДА была предоставлена дорожная карта по восстановлению членства, и мяч явно на их поле.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ntsg62

Так, в чем дело?! Работайте братья!!!

12:30

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