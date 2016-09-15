Крейг Риди: "ВАДА обсудит защиту своей системы"

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) соберется во вторник в Швейцарии, чтобы обсудить защиту своей системы в будущем. Об этом сообщил президент организации Крейг Риди. 13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. В документах сообщается, что ВАДА разрешало принимать запрещенные вещества американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. Позже хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпийских игр-2016 российского боксера Миши Алояна.

– Нам нужно убедиться, что наша система в актуальном состоянии и является эффективной для 2016 года, а не для 1999-го, – приводит CNN слова Риди. – На следующей неделе мы встретимся и посмотрим, можно ли изменить код, чтобы защититься от взломов.