Крейг Риди: "ВАДА никогда не настаивало на отстранении всех россиян от Олимпиады-2016"

Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что организация не настаивала на полном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016. Ранее на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд атлетов России пропустили Игры-2016. Среди них - все тяжелоатлеты и легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

- ВАДА настаивало на дисквалификации РУСАДА и рекомендовало МОК отстранить спортсменов от Олимпиады. но никогда не требовало полной и пожизненной дисквалификации, - цитирует Sport Integrity Риди. - МОК - это независимая организация.