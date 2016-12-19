19:38 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "ВАДА никогда не настаивало на отстранении всех россиян от Олимпиады-2016"

0
0
0

Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что организация не настаивала на полном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016. Ранее на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд атлетов России пропустили Игры-2016. Среди них - все тяжелоатлеты и легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. 

- ВАДА настаивало на дисквалификации РУСАДА и рекомендовало МОК отстранить спортсменов от Олимпиады. но никогда не требовало полной и пожизненной дисквалификации, - цитирует Sport Integrity Риди. - МОК - это независимая организация. 

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ