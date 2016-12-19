Крейг Риди: "ВАДА надеется, что РУСАДА и Московская лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018"

Президент ВАДА Крейг Риди сообщил, что Ричард Макларен предоставил ФИФА данные расследования о допинге в российском спорте. Также он выразил надежду, что к чемпионату мира-2018 РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория вновь получат аккредитации. Работа обеих организаций была приостановлена на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в легкой атлетике.

- Независимый эксперт Ричард Макларен предоставил ФИФА данные своего расследования, - цитирует Sports Integrity Риди. - Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены вовремя к чемпионату мира-2018, чтобы на высшем уровне проводить антидопинговый контроль.