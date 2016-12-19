Крейг Риди: "В докладе Макларена только один случай мог затрагивать Мутко и футбол"

Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте упоминается только один случай, потенциально связанный с футболом и президентом РФС Виталием Мутко, сообщает Sports Integrity.

По версии издания, речь идет о том, что Мутко якобы принял участие в сокрытии положительной допинг-пробы одного иностранного футболиста, играющего в чемпионате России.

Накануне британский таблоид Daily Mail опубликовал информацию, согласно которой следственный комитет ФИФА якобы начал расследование в отношении Мутко, который "много раз упоминается в докладе Макларена". Однако в ФИФА данную информацию не подтвердили, сам Мутко также сказал, что не получал документов о расследовании.