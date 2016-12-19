19:27 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "В докладе Макларена только один случай мог затрагивать Мутко и футбол"

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Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте упоминается только один случай, потенциально связанный с футболом и президентом РФС Виталием Мутко, сообщает Sports Integrity. 

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

По версии издания, речь идет о том, что Мутко якобы принял участие в сокрытии положительной допинг-пробы одного иностранного футболиста, играющего в чемпионате России.

Накануне британский таблоид Daily Mail опубликовал информацию, согласно которой следственный комитет ФИФА якобы начал расследование в отношении Мутко, который "много раз упоминается в докладе Макларена". Однако в ФИФА данную информацию не подтвердили, сам Мутко также сказал, что не получал документов о расследовании.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Узбек то тут при чём?Путается в костылях маларен.

20:32

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