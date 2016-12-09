16:49 | ДОПИНГ

Крэйг Риди: "В 2017 году функции расследований в ВАДА будут еще более широкими"

0
0
0

Президент ВАДА Крэйг Риди выступил с официальным комментарием касательно второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По словам Риди, в будущем функции расследований станут еще более широкими.

– Расследование Макларена, а также независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда успешно продемонстрировали ценность расследований – как инструмента регулирования ситуации, так и ключевого средства борьбы с допингом, – приводит официальный сайт ВАДА слова главы организации Крэйга Риди. – Благодаря расследованиям, которые стали частью Кодекса ВАДА в 2015 году, наше агентство стало лучше вооружено для того, чтобы защищать права "чистых" атлетов. В 2017 году функции расследований будут еще более широкими, в январе будет запущена программа осведомителей, которая побудит спортсменов и других людей выступить и помочь воцариться правосудию над теми, кто нарушает правила, – вне зависимости от вида спорта и национальности.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ