Крейг Риди: "Ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 года"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что отсутствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) среди членов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не должно стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В Монреале в четверг прошел совет учредителей ВАДА, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

– Мы хотим, чтобы РУСАДА занималась проведением допинг-тестов российских спортсменов, но это также будут делать и структуры ВАДА, – цитирует ТАСС Риди. – Мы хотим, чтобы все спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане были "чистыми". Сам факт того, что РУСАДА пока не является частью ВАДА, не должен стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в Играх.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления