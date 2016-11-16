Крейг Риди: "С нетерпением жду второй части доклада Макларена"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) отметил, что с нетерпением ждет дня, когда будет полностью готов доклад возглавляемой Ричардом Маклареном независимой комиссии организации о ситуации с допингом в российском спорте. Ранее сообщалось, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована к середине декабря.

- Я с нетерпением жду возможности продвинуться вперед, доклада Макларена, - цитирует ТАСС Риди. - Нам очень важно, чтобы Российское антидопинговое агентство выполняло требования ВАДА. Невозможно, чтобы самая большая страна мира не выполняла правила ВАДА.

Допинг остается огромной угрозой. Мы будем продолжать бороться за чистых спортсменов. Мы взяли на себя новые обязательства. Мы должны повысить эффективность антидопинговой деятельности по всем видам спорта и странам.

Мы хотели бы разработать международные законы по борьбе с допингом на уровне правительств. Мы уже обсуждали этот вопрос с представителями ЮНЕСКО. Мы хотели бы, чтобы члены правительств присутствовали на заседаниях ВАДА.

Нам надо разработать программу поддержки информаторов, детали будут обсуждаться на заседании исполкома ВАДА 20 ноября. Также существует необходимость формирования программы мониторинга антидопинговых лабораторий.

Мы должны рассмотреть возможность увеличения финансирования и ресурсов, - сказал он. - На ВАДА лежит всемирная ответственность за соблюдение антидопинговых правил, тогда как наш бюджет составляет чуть более 29 миллионов долдларов.