Крейг Риди: "РУСАДА для возвращения статуса должно убедить мир, что произошли перемены"

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно убедить весь мир, что в организации произошли определенные изменения. По словам руководителя, на данный момент в этом направлении уже проделана определенная работа. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года.

– (Возвращение статуса) это долгий путь с точки зрения вещей, которые они должны сделать на данный момент, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – Но дорожная карта согласована, и мы знаем, что уже проделан определенный путь в этом направлении. И после этого, изменив некоторые вещи, мы должны убедить весь мир, что все изменилось.

Мы обсуждали детали дорожной карты, того, что еще должно быть сделано, критерии, которые должно выполнить РУСАДА, чтобы вернуть себе статус соответствия. И исполнительный комитет теперь знает, что именно мы делаем и что делают наши друзья в Москве.