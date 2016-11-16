Крейг Риди: "Россия поступила мудро, освободив спортсменов от уголовного преследования за допинг"

Глава ВАДА Крейг Риди в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе высказал мнение, что российские законодатели приняли мудрое решение, освободив спортсменов от уголовной ответственности за употребление допинга. Также глава ВАДА рассказал о своей работе с председателем Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым.

– Я еще не видел конкретных деталей закона, который был принят в России, – цитирует ТАСС Риди. – Но я знаю, что в соответствии с ним уголовная ответственность не распространяется на спортсменов. Это мудрое решение тех людей, которые разработали этот закон. В России произошли позитивные изменения.

Я практически ежедневно общаюсь со Смирновым о ходе работы независимой комиссии. Я пригласил его приехать на заседание исполкома ВАДА, которое состоится 20 ноября. В ходе заседания Смирнов представит нам доклад о деталях работы, проведенной комиссией в России.