11:33 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Россия поступила мудро, освободив спортсменов от уголовного преследования за допинг"

0
0
0

Глава ВАДА Крейг Риди в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе высказал мнение, что российские законодатели приняли мудрое решение, освободив спортсменов от уголовной ответственности за употребление допинга. Также глава ВАДА рассказал о своей работе с председателем Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым.

– Я еще не видел конкретных деталей закона, который был принят в России, – цитирует ТАСС Риди. – Но я знаю, что в соответствии с ним уголовная ответственность не распространяется на спортсменов. Это мудрое решение тех людей, которые разработали этот закон. В России произошли позитивные изменения.

Я практически ежедневно общаюсь со Смирновым о ходе работы независимой комиссии. Я пригласил его приехать на заседание исполкома ВАДА, которое состоится 20 ноября. В ходе заседания Смирнов представит нам доклад о деталях работы, проведенной комиссией в России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3787904

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ