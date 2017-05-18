Крэйг Риди: "Россия и ВАДА проделали значительную работу, чтобы улучшить текущую ситуацию"

Президент ВАДА Крэйг Риди заявил, что организация примет взвешенное решение по возможному возвращению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свой состав. Сегодня в Монреале пройдет заседание учредителей агентства, которое рассмотрит данный вопрос.

- Решение (по России) будет принято 18 мая на совете учредителей ВАДА, - приводит ТАСС слова Риди. - Я ожидаю, что его участники подойдут очень серьезно к изучению этого вопроса, так как и Россия, и ВАДА проделали значительную работу, чтобы улучшить текущую ситуацию. Буду с нетерпением ждать, какие решения будут озвучены.

Напомним, решение о приостановке членства РУСАДА было принять в ноябре 2015 года после опубликования доклада независимой комиссии ВАДА. Во время расследования эксперты выявили ряд нарушений. Одним из главных критериев для восстановления деятельности агентства является так называемое изменение "культуры отношения к допингу" в стране.