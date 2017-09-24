Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:11 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Родченков отказался сотрудничать с ВАДА"

5

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди отметил, что ВАДА пыталось связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. По его словам, главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена отказался от сотрудничества.

- Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано, - цитирует ТАСС Риди. - Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми.

Григорий Родченков: "В России планировалось мое "самоубийство" //
Родченков заскучал и вышел из тени

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4588374

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

толи перевод такой, толи речь бессмысленная. что хотел сказать автор?

19:54

staerswimmer23

Кто вообще видел этого Родченкова последние 2 года? Пока только Нью-Йоркская Правда строчит якобы его доносы!

19:54

Электросталец

с Весёлым сотрудничайте, он общается с теми людьми

19:43

Vlаdimir

Задача Родченкова делать информационные вбросы - за это ему и платят. Истина ему по фигу - она не в цене.

19:30

karlikf1

Может ему уже сзади ледорубом кто у_бал?

19:23