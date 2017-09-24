Крейг Риди: "Родченков отказался сотрудничать с ВАДА"

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди отметил, что ВАДА пыталось связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. По его словам, главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена отказался от сотрудничества.

- Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано, - цитирует ТАСС Риди. - Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми.

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