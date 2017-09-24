Крейг Риди: "Родченков отказался сотрудничать с ВАДА"

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди отметил, что ВАДА пыталось связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. По его словам, главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена отказался от сотрудничества.
- Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано, - цитирует ТАСС Риди. - Так что, если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми.
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
толи перевод такой, толи речь бессмысленная. что хотел сказать автор?
19:54
staerswimmer23
Кто вообще видел этого Родченкова последние 2 года? Пока только Нью-Йоркская Правда строчит якобы его доносы!
19:54
Электросталец
с Весёлым сотрудничайте, он общается с теми людьми
19:43
Vlаdimir
Задача Родченкова делать информационные вбросы - за это ему и платят. Истина ему по фигу - она не в цене.
19:30
karlikf1
Может ему уже сзади ледорубом кто у_бал?
19:23