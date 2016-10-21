Крейг Риди: "Публикация второй части доклада Макларена ожидается в середине ноября"

Глава ВАДА Крейг Риди сообщил, что вторая часть доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, скорее всего, будет опубликована в середине ноября, незадолго до заседания совета директоров агентства - 19-20 ноября. По словам Риди, он абсолютно уверен в том, что ситуацию с допингом в России необходимо срочно исправлять.

– Мы говорили с Маклареном неделю назад, – приводит Kyodonews слова Риди. – Думаю, что основная часть работы по докладу независимой комиссии будет завершена уже к концу октября. Однако допускаю, что вторая часть может быть опубликована через две недели после намеченного срока. Так что я бы скорее ждал новостей к середине ноября. Одно в моих мыслях остается неизменным: ситуацию с допингом в России надо срочно справлять.

В первой части доклада, опубликованного 18 июля, независимая комиссия под руководством Макларена обвинила Россию в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал МОК, МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.



