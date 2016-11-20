20:16 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Приветствую создание в России комиссии во главе со Смирновым"

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Президент ВАДА Крейг Риди надеется на скорое возобновление полноценного сотрудничества с российской стороной. Он подчеркнул, что в России должно делаться все ради восстановления позиций в мировом спорте.

– Нам необходимо, чтобы Россия вновь соответствовала антидопинговому кодексу, чтобы все проблемы были полностью устранены, – цитирует ТАСС Риди. – Я приветствую создание независимой комиссии во главе с Виталием Смирновым, которого я знаю уже много-много лет. Прогресс в восстановлении полноценных связей налицо, и я надеюсь, что в этом деле нас ждет успех. Мы все в этом заинтересованы. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.

заинтересована не только в том, чтобы участвовать в соревнованиях как одна из крупнейших держав, но и принимать их у себя. Поэтому не сомневаюсь, что они приложат все усилия для решения существующих проблем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798933

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