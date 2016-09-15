Крейг Риди: "Правительство России не связано с хакерскими атаками"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает, что правительство России не причастно к хакерским атакам на организацию. Однако, по его словам, люди, совершившие преступление, связаны с Россией. Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам.
- Я бы удивился, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие, - цитирует Риди CNN. - Однако, исходя из информации, которая у нас есть, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией.
Джон....Сильвер
ВеликийПашаБуре. В теме надо быть! Уже на всех уровнях признано, и самой ВАДА и спортсменами этими, что - ДА - ПРИНИМАЛИ! Только им можно, в медицинских целях и предупреждать тоже не обязательно общественность!
19:09
Джон....Сильвер
А как бы тебе и тем, кто тебе платит, хотелось поймать за руку лично товарища Путина!!!
19:07
Антимайдан
ВеликийПашаБуре Ты ответь откровенно, эти паскуды принимали допинг???? ============================ Ну принимали, Байлз сама призналась, "братья" - не отрицают. Что касается второй хакерской атаки - ВАДА подтвердила. Они - "исключительные", им - можно. "Ничтоже сумняшеся" западные СМИ продолжат пафосно рассуждать об "отсутствии нетерпимости к допингу" в России...
18:48
честный человечишко
Конечно, эти люди связаны с Россией. Хотя бы тем, что уважают её...
18:48
ВеликийПашаБуре
Ну из России. И что с...а собственно это меняет?? Ты ответь откровенно, эти паскуды принимали допинг????
18:41