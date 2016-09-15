Крейг Риди: "Правительство России не связано с хакерскими атаками"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает, что правительство России не причастно к хакерским атакам на организацию. Однако, по его словам, люди, совершившие преступление, связаны с Россией. Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам.

- Я бы удивился, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие, - цитирует Риди CNN. - Однако, исходя из информации, которая у нас есть, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией.



