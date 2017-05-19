Крейг Риди: "Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что вопрос об отстранении руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елены Исинбаевой был согласован с российской стороной. В Монреале прошел совет учредителей ВАДА, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

– Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА) должен быть независимым, – цитирует ТАСС Риди. – Мы объяснили им это, и они это приняли.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления