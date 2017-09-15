Крейг Риди: "NADO, требующие отстранить Россию от Игр, смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед"

Президент ВАДА Крейг Риди раскритиковал призыв группы Национальных антидопинговых агентств (NADO) отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018. Руководители 17 агентств обратились в МОК с данной просьбой в связи с допинговыми нарушениями.

- Вы знаете, что ВАДА - это гибрид, национальные антидопинговые организации были созданы в разных странах, и они должны быть независимы, - цитирует ТАСС Риди. - Комментарии, которые прозвучали со стороны группы NADO, делаются на фоне всей работы, которая осуществляется в России, а они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед, - сказал Риди. - Многое из того, о чем они говорят, не отражает позицию ВАДА , и этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме ВАДА в Париже.