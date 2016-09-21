17:56 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Надеюсь, что скандалы, как с допингом в российском спорте, не повторятся"

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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди надеется, что ситуация, аналогичная скандалу с применением допинга в российском спорте, больше никогда не повторится. В среду в Лозанне состоялось заседание исполкома ВАДА. На вопрос, обсуждалась ли на заседании полная дисквалификация стран, Риди ответил следующее: 

- Не так многословно, - цитирует "Р-Спорт" Риди. - Но, конечно, и это последовало от одного спортсмена из олимпийского движения, кто сказал, что все должны быть осведомлены, что есть более серьезные санкции. Я должен сказать, что надеюсь, что мы никогда снова больше не пройдем через это - через такой период, через который прошли. Это тревожно для спорта, тревожно для нас, для спорта в России. И как только РУСАДА будет соответствовать кодексу ВАДА снова, это будет замечательно для российского спорта и спортсменов, для мирового спортивного сообщества.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160921/1090755912.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

А я надеюсь что НЫНЕШНИХ руководителей ВАДА и МПК больше НЕ увижу в качестве руководителей чего-либо НИКОГДА!

18:06

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