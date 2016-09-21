18:20 | ДОПИНГ

Крейг Риди: "Мои отношения с Россией прекрасные"

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Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, у него прекрасные отношения с Россией. По его словам, есть желание завершить вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА.

– Мои отношения с Россией прекрасные. Мы очень напряженно и размеренно работаем, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – Мы расследовали много вещей совместными усилиями, стараясь вернуть РУСАДА соответствие кодексу ВАДА. У нас есть два независимых эксперта, которые работают и живут в Москве. Мы хотим, чтобы этот вопрос разрешился.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160921/1090758489.html

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