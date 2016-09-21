Крейг Риди: "Хакерские атаки на базу данных ВАДА должны прекратиться"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди заявил, что возможностей как-либо подделать терапевтические исключения для спортсменов быть не должно, процедура выдачи медицинских документов выстроена хорошо. Риди отметил, что хакерские атаки на сайт организации абсолютно неприемлемы.
– Хакерские атаки абсолютно неприемлемы, они затрагивают личную медицинскую информацию атлетов за многие годы, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – Это должно прекратиться. Программа терапевтических исключений была запущена ВАДА в начале 1990-х годов, это баланс, дающий атлетам, которые нездоровы, возможность соревноваться. И мы стараемся убедиться, что никто не пытается схитрить в этом. Это задача ВАДА. Есть ли возможность подделать документы? Не должно быть такого. У нас хорошо выстроена эта процедура.
Ранее сообщалось, что хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества некоторым спортсменам.
and0508
Ха ха зашевелились ...
11:02