Крейг Риди: "Хакерские атаки на базу данных ВАДА должны прекратиться"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди заявил, что возможностей как-либо подделать терапевтические исключения для спортсменов быть не должно, процедура выдачи медицинских документов выстроена хорошо. Риди отметил, что хакерские атаки на сайт организации абсолютно неприемлемы.

– Хакерские атаки абсолютно неприемлемы, они затрагивают личную медицинскую информацию атлетов за многие годы, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – Это должно прекратиться. Программа терапевтических исключений была запущена ВАДА в начале 1990-х годов, это баланс, дающий атлетам, которые нездоровы, возможность соревноваться. И мы стараемся убедиться, что никто не пытается схитрить в этом. Это задача ВАДА. Есть ли возможность подделать документы? Не должно быть такого. У нас хорошо выстроена эта процедура.

Ранее сообщалось, что хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества некоторым спортсменам.