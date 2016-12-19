Крейг Риди: "Fancy Bear опубликовал ложные данные о 14 терапевтических исключениях"

Президент ВАДА Крейг Риди заявил, что хакерская группа Fancy Bear предоставила ложные данные о 14 терапевтических разрешениях для спортсменов. Ранее хакеры взломали антидопинговую систему ADAMS и выложили в открытый доступ имена спортсменов, имевщих терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов.

- Fancy Bear опубликовал ложные данные о 14 терапевтических исключениях, - заявил Риди.

- Терапевтические исключения не будут выданы, если они улучшат уровень спортсмена сверх нормы, - пояснил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. - С 2015 года было выдано 1300 терапевтических разрешений. Если сделать их публичными, это будет опасно и вредно для спортсмена.

- Стоит ли пересмотреть систему их выдачи?

- Я верю, что врачи сделают то, что лучше для спортсменов.