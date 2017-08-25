Крэйг Риди: "2016 год стал поворотным в борьбе с допингом"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди отметил, что 2016 год можно считать поворотным в борьбе с допингом. Он также добавил, что организация имеет важное значение для защиты амбиций спортсменов.

Напомним, что в 2016 года были опубликованы две части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, в которых говорилось о применении допинга российскими спортсменами. Так, сборная России была допущена до Олимпиады-2016 не в полном составе, а также полностью отстранена от Паралимпиады-2016. На данный момент ПКР лишен членства в МПК, а участие россиян в Паралимпиаде-2018 пока находится под вопросом.

– Результаты независимых исследований ВАДА и действия, предпринятые нами и нашими партнерами, привели к общественному вызову по борьбе с допингом в спорте, – приводит официальный сайт организации слова Риди. – Мы уверены, что если посмотреть на 2016 год, он окажется поворотным моментом в борьбе с допингом в спорте – годом, который укрепил веру в то, что сильное и независимое ВАДА имеет важное значение для защиты амбиций спортсменов.