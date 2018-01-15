Кремль не стал комментировать предложение о введении санкций против ВАДА

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление сенатора Андрея Климова о возможности введения санкций со стороны России в отношении ряда членов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и предлагает обратиться к автору этого высказывания.
– Я рекомендовал бы вам обратиться к автору заявления, – цитирует "Р-Спорт" Пескова.
Ранее появилась информация, что Климов предложил ввести ограничительные меры в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.
Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180115/1131172951.html