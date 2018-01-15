Кремль не стал комментировать предложение о введении санкций против ВАДА

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление сенатора Андрея Климова. Фото REUTERS

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление сенатора Андрея Климова о возможности введения санкций со стороны России в отношении ряда членов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и предлагает обратиться к автору этого высказывания.

– Я рекомендовал бы вам обратиться к автору заявления, – цитирует "Р-Спорт" Пескова.

Ранее появилась информация, что Климов предложил ввести ограничительные меры в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.