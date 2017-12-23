Костяк лаборатории МГУ составят сотрудники, работавшие при Минспорте

Основную часть сотрудников антидопинговой лаборатории МГУ составят сотрудники, работавшие при Министерстве спорта, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев летом подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ, а в декабре Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте.

- Что касается сотрудников линейных, то мы согласовали с ВАДА, что в значительной степени это будут сотрудники той лаборатории, которые работали и хорошо квалифицированы в Минспорте, - сказал Садовничий. - Мы общаемся с ВАДА через письма, я видел директора ВАДА Оливье Ниггли несколько раз лично, договорились с ним, что обсудим чуть позже, когда назреют условия, президента или кандидатуру на заведующего лабораторией, которая в МГУ. Ниггли ответил, что с удовольствием обсудит эту кандидатуру, мы говорили с ним, что это, возможно, будет иностранный специалист.