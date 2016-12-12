Компания изменила дизайн бутылок для допинг-тестов

Швейцарская компания Berlinger, производящая бутылки для допинг-тестов, изменила их дизайн, сообщает AP. Сделано это было на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в России. В частности, в докладе утверждается, что бутылки с допинг-пробами российских спортсменов открывались таким образом, что это было практически невозможно увидеть.

- Мы работаем с судебно-медицинскими специалистами из разных стран, - пояснил представитель пресс-службы компании Ханс Клаус. - Мы всегда стараемся быть на шаг впереди мошенников, но не можем предотвратить систему, которая была построена русскими.