21:40 | ДОПИНГ

Компания изменила дизайн бутылок для допинг-тестов

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Швейцарская компания Berlinger, производящая бутылки для допинг-тестов, изменила их дизайн, сообщает AP. Сделано это было на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в России. В частности, в докладе утверждается, что бутылки с допинг-пробами российских спортсменов открывались таким образом, что это было практически невозможно увидеть.

- Мы работаем с судебно-медицинскими специалистами из разных стран, - пояснил представитель пресс-службы компании Ханс Клаус. - Мы всегда стараемся быть на шаг впереди мошенников, но не можем предотвратить систему, которая была построена русскими.

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