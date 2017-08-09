Комитет спортсменов ВАДА попросил опубликовать статистику тестирования РУСАДА

Российское антидопинговое агентство должно будет опубликовать статистику тестирования. С таким требованием выступил комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, как сообщается на официальном сайте ВАДА, комитет попросить раскрыть информацию о том, как осуществляется доступ в закрытые города.

Напомним, что Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА.