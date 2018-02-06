Комитет спортсменов ВАДА: "Мы разочарованы оправдательным вердиктом CAS"

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разочарованы оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS). CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета отстранить их пожизненно от Олимпиад и восстановил их результаты на Играх в Сочи.

"Мы разделяем страдания, неопределенность и разочарование, выраженные многими спортсменами по отношению к решению, и считаем, что это решение станет серьезным препятствием чистому спорту.

Мы призываем CAS укрепить свою независимость и постоянно стремиться к повышению качества своих судей. Мы не можем упускать из виду масштабы усилий, которые предпринимают российские власти и спортсмены, чтобы обмануть антидопинговую систему. Таким образом, мы призываем к защите чистых спортсменов и их права на спорт без допинга.

Важно, чтобы спортсмены, страны, команды и должностные лица, которые были замечены в обмане, были наказаны. По этой причине мы призываем к пересмотру доклада Ричарда Макларена о допинговом заговоре в России. Мы приветствуем обсуждение этой темы на следующем заседании Совета учредителей ВАДА", - говорится в сообщении Комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства на сайте организации.

Решение МОК: циничное убийство