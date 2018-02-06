Комитет спортсменов ВАДА: "Мы разочарованы оправдательным вердиктом CAS"

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разочарованы оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS). CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета отстранить их пожизненно от Олимпиад и восстановил их результаты на Играх в Сочи.
"Мы разделяем страдания, неопределенность и разочарование, выраженные многими спортсменами по отношению к решению, и считаем, что это решение станет серьезным препятствием чистому спорту.
Мы призываем CAS укрепить свою независимость и постоянно стремиться к повышению качества своих судей. Мы не можем упускать из виду масштабы усилий, которые предпринимают российские власти и спортсмены, чтобы обмануть антидопинговую систему. Таким образом, мы призываем к защите чистых спортсменов и их права на спорт без допинга.
Важно, чтобы спортсмены, страны, команды и должностные лица, которые были замечены в обмане, были наказаны. По этой причине мы призываем к пересмотру доклада Ричарда Макларена о допинговом заговоре в России. Мы приветствуем обсуждение этой темы на следующем заседании Совета учредителей ВАДА", - говорится в сообщении Комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства на сайте организации.
Решение МОК: циничное убийство
xxx5
И кто же в этом комитете состоит ? Одни пендосы да бриты с канадцами !!!
22:57
Массарагж
Прикольно. Сейчас по суду отдадут все денежки, которые им заплатили, чтобы россиян не пускать на ОИ. И задумаются...
22:31
shu
" спортсмены, страны, команды и должностные лица", я бы добавил - "спортсмены, страны, планеты, команды и должностные лица,"
22:16
b@silio
Массированное давление на КАС с целью принятия необходимого англосаксам решения
22:01
mobile_actor
И за что же они так не любят российских допингистов?
21:47
NapoliFC
"По этой причине мы призываем к пересмотру доклада Ричарда Макларена о допинговом заговоре в России." ___ Ничоси, они хотят второй сезон "Игры пробирок"! - Не всех еще дисквалифицировали:)))
21:23
wolfwolk
Улыбает, понятное дело. И всё же согласен с теми, у кого вопрос:"а чего ж чинуши такие кроткие были?"
21:21
Весёлый©
"По этой причине мы призываем к пересмотру доклада Ричарда Макларена о допинговом заговоре в России." ___ Ничоси, они хотят второй сезон "Игры пробирок"!
21:12
KhSL
Комитет))) Так там и кучкуются всякие нынешние и будущие пенгилли, юландеры и таленты... Сплошь англосаксы, название "всемирный совет" никого не вводит в заблуждение: "совет спортсменов-англосаксов" не имеет право говорить от всего мира...
20:56
rusfed 2.0
Алексей Д. 20:25. Может, начать все-таки с более очевидного? Почему ОКР-то не подал в суд на свою дисквалификацию? ))
20:38
Алексей Д.
В суд! На всех! И на этих мразей тоже. Пусть платят, может поумнеют. "Мы не можем упускать из виду масштабы усилий, которые предпринимают российские власти и спортсмены, чтобы обмануть антидопинговую систему". Это вообще что?! Совсем стыд потеряли
20:25