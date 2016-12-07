15:12 | ДОПИНГ

Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафе за допинг

0
0
0
1

Госдумы по физкультуре, спорту и туризму рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о штрафах для спортсменов, тренеров и врачей за допинг, сообщает ТАСС. Сумма штрафов составит от 30 до 50 тысяч рублей. Как подчеркнули в комитете, законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие расширение списка нарушений антидопинговых правил, за которые устанавливается административная ответственность.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3849596

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

das.das

Все это пыль в глаза что бы изобразить борьбу с допингом, на деле для показухе будут наказывать нескольких неудачников, но допинговая система никуда не денется.

15:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ