Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафе за допинг

Госдумы по физкультуре, спорту и туризму рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о штрафах для спортсменов, тренеров и врачей за допинг, сообщает ТАСС. Сумма штрафов составит от 30 до 50 тысяч рублей. Как подчеркнули в комитете, законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие расширение списка нарушений антидопинговых правил, за которые устанавливается административная ответственность.