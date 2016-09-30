Комиссия спортсменов МОК поддержала ВАДА в борьбе с кибератаками

Комиссия спортсменов МОК выразила поддержку ВАДА в борьбе с кибератаками, сообщает официальный сайт МОК. По мнению спортсменов, частная медицинская информация о спортсменах должна быть конфиденциальной. Ранее хакерская группа Fancy Bears взломала систему ADAMS – систему хранения базы данных. Из опубликованных группой документов следует, что ВАДА долгое время разрешала некоторым спортсменам употреблять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям. В этот список входят американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, их соотечественница гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский легкоатлет Мо Фара и другие.